Beim souveränen Auftritt des SV Friedburg in der Landeshauptstadt Linz wurde eine TOP Team Leistung abgeliefert und wichtige 3 Punkte mit nach Friedburg genommen.

Die Torschützen waren Mersudin Jukic ( Elfmeter) und Ernst Öbster.

In der Nachspielzeit spielten sich noch dramatische Szenen in Kleinmünchen ab.

Der 19-jährige Stürmer Elias Altmüller von Donau Linz kollabierte in der Nachspielzeit und musste mit der Rettung ins Krankenhaus - vorausgegangen dürfte eine Erschöpfung nach einer Covid Erkrankung gewesen sein ! Gott sei Dank funktionierte die Rettungskette und der Zustand des jungen Spielers ist mittlerweile wieder stabil. Hier sieht man wie schnell der Fußball zur Nebensache werden kann. Alles Gute und baldige Genesung.

Bereits am kommenden Dienstag (12. April) hat der SV Friedburg die Chance sein Punktekonto weiter auszubauen - beim Nachtragsspiel ist der SV Bad Schallerbach zu Gast in der Cafe & Co Arena. ( Anstoß 17 Uhr)