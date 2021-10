Bei strahlendem Sonnenschein wurde am Kirtagssonntag gemeinsam mit der Musikkapelle der erste Frühschoppen vor dem Feuerwehrhaus abgehalten. Da wir am Pfingstwochenende leider unser gewohntes Hallenfest noch nicht durchführen durften, entschlossen wir uns mit der TMK Tarsdorf einen Frühschoppen zu organisieren. Seit langem wurden auch hier unsere traditionellen Hallenfest Hendln wieder serviert - die den Besuchern sehr schmeckten. Zum Dessert gab es bei unserem Kuchenbuffet eine reichliche Auswahl an selbstgebackenen aus den Tarsdorfer Küchen. Als musikalische Umrahmung spielte eine kleinere Besetzung der Trachtenmusikkapelle traditionelle Märsche und Polkas auf. Gegen 17.00 Uhr Verliesen auch die letzten BesucherInnen das Gelände und die Veranstalter konnten auf einen gelungenen Tag zurückblicken. Wir möchten uns bei allen die uns besucht haben für die Unterstützung sehr bedanken! Ebenso ein großes Lob und Danke an die TMK Tarsdorf mit Obmann Daniel Lipp für die sehr gute und reibungslose Zusammenarbeit!