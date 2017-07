Jubiläumstour "20 Jahre Inn-Salzach-Euregio-Jugendorchester"

26.07.2017, 18:17 Uhr

Den Auftakt macht Beethovens berühmte Ouvertüre zu „Egmont“. Als erste Solistin wird die Sängerin Nora Geroldinger aus Neuhofen zu hören sein. Sie wird zwei Arien aus Mozarts meisterhafter Oper „Figaros Hochzeit“ vortragen. Mit einem virtuosen Geigenstück von Camille Saint-Saens („Introduktion und Rondo Capriccioso“) wird Sophie Trobos aus Tirol das Publikum begeistern. Ein besonderer Glanzpunkt des Jubiläumsprogrammes ist Ludwig van Beethovens berühmte Symphonie Nr. 3 – die EROICA.

Neben sechs Konzerten in Bayern und Oberösterreich wird das ISEJO auch in der malerischen Hafenstadt Piran in Slowenien auftreten. Die Konzerte im Innviertel finden am Samstag, 5. August, um 19.30 Uhr in der Stiftskirche Ranshofen und am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr im Sparkassen-Stadtsaal in Ried statt. Beide Konzerte sind Teil der Veranstaltungsreihe „Inn4tler-Sommer“.Karten sind bei der Raika Ranshofen unter Tel. 07722/82588 und im Volkskundehaus Ried unter Tel. 07752/901-301 erhältlich.