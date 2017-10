, Osternberger Str. 55 , 5280 Braunau am Inn AT

BRAUNAU. Das Team68 lädt am Freitag, dem 20. Oktober, um 20 Uhr zur Jazzgala in die Aula der HTL Braunau ein. Für den richtigen Rhythmus sorgen dabei die "The Steamboat Stompers". Die Prager Dixieland-Jazz-Formation war bereits 2012 in Braunau zu Gast und begeisterte die Besucher. Eintritt: 25 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Jugendliche unter 18 Jahre.



Fotos: Team68