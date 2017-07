Zeitbank feiert 10-Jahres-Jubiläum mit "5 Uhr Tee"

AT

Die "Zeitbank für Alt und Jung" in Lengau lädt am Donnerstag, dem 27. Juli, zum "5 Uhr Tee" ein. Ohrwürmer aus vergangenen Zeiten hören und dazu das Tanzbein schwingen. Seine "Angebetete" auf ein "Rüscherl" einladen und Toast Hawaii essen. Der Saal des Gasthauses Jägerwirt fasst viele Freunde der Schlagerszene aus den 60er- bis 80er-Jahren. Unterhalten werden die Gäste von den "Gitaros".



Tanzen ist laut internationalen Studien ein besseres Präventionsmittel gegen Demenz als Kreuzworträtseln und Sudoku. Also auf zum Tanz!



Eintritt: freiwillige Spenden. Ein Abhol- und Heimbringerdienst ist unter Tel. 0664/6342696 erreichbar.