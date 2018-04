21.04.2018, 22:27 Uhr

Vier Kurse mit weit über 100 freiwilligen Stunden in nur einer Woche. Feuerwehr Mining gibt in Sachen Ausbildung so richtig Gas.

MINING. Auf eine ziemlich intensive Ausbildungswoche kann die Feuerwehr Mining zurückblicken. HBM Valentin Habetswallner absolvierte an der Landesfeuerwehrschule (LFS) in Linz den Zugskommandanten-Lehrgang, während HBM Valentin Stockinger und HBM Elias Riegler auf der Donau erfolgreich den Wasserwehrlehrgang II abschlossen. Zur gleichen Zeit bildete sich an der LFS OBM Helmut Binder in Sachen Vorbeugender Brandschutz weiter. Dem aber noch nicht genug, zwei Feuerwehrmänner besuchten ein vom Bezirksfeuerwehrkommando organisiertes Personenrettungsseminar in der Schottergrube Kerschbaum/Deinhammer in Ranshofen. "Das ist schon eher außergewöhnlich, für viele Feuerwehren im Bezirk ist das viel mehr als ein Jahrespensum", weiß Braunaus Abschnittskommandant Brandrat Johann Treiblmaier. Ihn freut die rege Ausbildungstätigkeit der Mininger doppelt, ist er doch selber aktives Mitglied bei der Mininger Wehr.