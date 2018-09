04.09.2018, 22:30 Uhr

Gerade etwa 40 Brutpaare kann Oberösterreich von diesem seltenen Brutvogel aufweisen. Nur mehr im Ibmer Moor und anderen Innviertler Mooren, in der Welser Heide und am Unteren Inn, wo er sich nach der Brutzeit in kleinen Scharen einfindet, ist er anzutreffen. (Infos aus: Geschützte Tiere in Oberösterreich)