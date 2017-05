FF Mauerkirchen: Florianifeier 2017

05.05.2017, 21:39 Uhr

Die Andacht wurde von Pfarrer Mag. Gert Smetanig gestaltet.Im Anschluss an die Andacht erfolgte zunächst die Überreichung, der in diesem Frühjahr erworbenen Wissenstest-Abzeichen der Feuerwehrjugend sowie der Jugendfeuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold.

Bronze:Elena Bachinger und Valentina PetricevicSilber:Lena Maislinger, Christopher Mayer, Cora Spitzer und Christoph SpulakGold:Emilia Bogenhuber, Thomas Bogenhuber, Michael Maislinger und Anita PetricevicJugendfeuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold:Martin Autzinger und Lukas Hemetsberger