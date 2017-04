Lengauer befreiten ihre Gemeinde vom Müll

27.04.2017, 10:43 Uhr

Die Gemeinde Lengau möchte sich herzlich bei den vielen freiwilligen Sammlern und beim Stockschützenverein Friedburg bedanken, deren Mitglieder die eifrigen Helfer verköstigten. Ein Dankeschön ergeht auch an die Verwaltung des Gemeindeamtes, Charlotte Weichenberger, und an die Mitglieder des Umweltausschusses mit Obmann Friedrich Moser, welche die Aktion organisiert haben.Bürgermeister Erich Rippl freut sich über die große Teilnahme der Aktion und hofft, dass auch nächstes Jahr die Beteiligung wieder so hoch sein wird.Fotos: Gemeinde Lengau