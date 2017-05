Unfall auf der Kreuzung

09.05.2017, 08:25 Uhr

An der Kreuzung mit der B147 hielt sie laut eigenen Angaben ihr Fahrzeug an, um auf den Querverkehr zu achten. Dabei dürfte sie laut Polizei trotzdem den auf der B147 von links kommenden und bevorrangten Pkw eines 46-Jjhrigen Mattighofners übersehen haben.Als die 41-Jährige in die Kreuzung einfuhr, stieß sie mit dem Pkw des 46-Jährigen im rechten Winkel zusammen. Durch den Unfall wurden der Mattighofner und dessen 65-jährige Beifahrerin, unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht.