Weng: Ladendiebin und Mittäter ausgeforscht

22.09.2018, 08:42 Uhr

Eine zunächst unbekannte Täterin stahl in den Mittagsstunden des 20. September 2018 in einem Geschäft in Weng im Innkreis mehrere Kosmetikartikel.

WENG, Nachdem die Alarmanlage im Ausgangsbereich angeschlagen hatte, wurde die Diebin von einer Mitarbeiterin zur Rede gestellt. Wie die Polizei meldet, ließ die unbekannte Frau im Zuge der Taschenkontrolle die gestohlenen Artikel im Geschäft zurück und lief davon. Durch aufmerksame Zeugen konnten das verwendete Fahrzeug ausgeforscht und die Täterin, eine 29-Jährige aus dem Bezirk Braunau, sowie ein 28-jähriger Mittäter überführt werden. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt.