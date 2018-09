Frauenfußball: Pettenbach in der Landesliga angekommen!

09.09.2018, 20:58 Uhr

Nach dem Meistertitel in der Frauenklasse OÖ Süd/West stehen die Ladies der Union Pettenbach heuer vor einer neuen Herausforderung - die Frauen Landesliga OÖ! Die Umstellung auf das höhere Spielniveau scheint gelungen. In der 3. Runde der Saison 2018/19 gelingt der Rauch-Elf ein sensationeller Auswärtserfolg in Aspach/Wildenau. Die Gastgeberinnen sind in der letzten Saison immerhin auf dem 3. Tabellenplatz gelandet.

Pettenbach mit nervösem Start!

Führung per Elfmeter!

2. Halbzeit - frühe Vorentscheidung!

Schlussphase fest in Pettenbacher Hand!

In den ersten 20 Minuten agierten die Mädls von Coach Florian Rauch nervös. Die Heimischen hingegen starten druckvoll und mit viel Tempo im Spielaufbau. Die Abwehr rund umsteht aber gut und eine gut gelaunte Torfrau der Gäste aus dem Almtal,(die später noch entscheidend für den Erfolg werden würde), können das Spiel aber offen halten.Die erste nennenswerte Aktion nach vorne führt auch gleich zur Führung für die Gäste. Nach einem Handspiel zeigt der Unparteiische sofort auf den Punkt.übernimmt die Verantwortung und verwandelt zum 0:1! Jetzt legen die Pettenbacherinnen auch die Nervosität ab und beginnen auch offensiv Akzente zu setzen. 5 Minuten nach dem Führungstreffer erzieltin der 29. Minute nach einem Eckball per Abstauber das 0:2. Aspach versucht nun nochmals den Druck zu erhöhen kommt auch zu guten Chancen, bringt den Ball aber nicht im Netz unter.Schon in der 51. Minute kann abermalsdie Vorentscheidung in diesem Spiel erzielen. Sie verwertet eine Freistoßflanke zum 0:3. Die Heimischen schmeißen nun alles nach vorne, was auch fast das gewünschte Ziel einbrachte, wäre da nicht eine an diesem Nachmittag bärenstarke Pettenbach Torfrau gewesen, die 2 1000% Chancen zu nichte macht. Zuerst holt sie einen präzisen Schuss ins Kreuzeck noch mit den Fingerspitzen aus dem Eck, sodass der Ball ans Lattenkreuz knallt und zurück ins Feld springt und keine 2 Minuten später kann sich auch im 1 gegen 1 von der Apacher Angreiferin nicht überwunden werden. Jetzt beginnen die Hausherrinnen zu realisieren, dass es wohl an diesem Nachmittag nicht sein will.In der letzten Viertelstunde schwindet die Gegenwehr der Heimischen, Pettenbach bleibt aber aggressiv und geht weiter auf Torjagd. Eine der vielen Torchancen in der Schlussphase kannfür ihr Premierentor für Pettenbach nutzen.ist an der Mittellinie fast schon durchgebrochen und kann nur mit einem Foul gestoppt werden. Im Fallen versucht sie aber noch den Ball in die Spitze zu spielen, wo Sandra den Ball in die Ecke platziert. Gut, dass der Unparteiische den Vorteil hat laufen lassen. Endstand 0:4 (0:2)so ein zufriedener Trainer Florian Rauch nach dem ersten vollen Erfolg in der Landesliga.