Lokalmatador Walter Feichtinger kämpft um ACC Titel beim Finale in Mattighofen

24.09.2018, 17:22 Uhr

geht es erstmals sogar um den Gewinn der Meisterschaft. Der 24-jährige KTM Pilot und mehrfache Juniorenstaatsmeister geht als Tabellenführer ins zwei Stunden Rennen und will vor heimischen Publikum natürlich seine ersten Verfolger im Titelrennen hinter sich halten.Der Renntag beginnt am Samstag denumund dauert bis in den späten Nachmittag.Damit die zahlreichen heimischen Enduropiloten des MSC Mattighofen und des RTS Schalchen genug angefeuert werden ist derfür Zuschauer