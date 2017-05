AMAG schließt Großauftrag mit Constantia Flexibles ab

03.05.2017, 14:51 Uhr

Lieferung von jährlich mindestens 35.000 Tonnen Aluminiumbändern vereinbart

RANSHOFEN. Die AMAG hat am 28. April 2017 einen mehrjährigen Vertrag mit dem flexiblen Verpackungshersteller Constantia Flexibles unterzeichnet. Künftig werden damit jährlich mindestens 35.000 Tonnen Aluminiumbänder zum Standort Teich nach Weinburg/NÖ geliefert.Dort entstehen Verpackungsfolien für Lebensmittel, Tiernahrung und Medikamente. Der Vertrag setzt die seit über 20 Jahren bestehende Geschäftsbeziehung fort. Die mit dem Werksausbau in Ranshofen erweiterte Produktpalette bildet eine wesentliche Grundlage dafür. Der Bereich Verpackung stellt mit rund 16 Prozent einen wesentlichen Anteil am Absatz des AMAG-Walzwerks dar.

"Die AMAG verbindet eine jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem größten Einzelkunden Constantia Flexibles. Wir freuen uns über die Fortsetzung des gemeinsamen Wachstumskurses“, erklärt Helmut Wieser, Vorstandvorsitzender der AMAG Austria Metall AG.„Die AMAG ist ein wichtiger strategischer Partner in unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Mit diesem Vertrag und den neuen Produkten können wir unseren Ressourceneinsatz optimieren und unsere Innovationsaktivitäten unterstützen“, sagt Alexander Baumgartner, Vorstandsvorsitzender der Constantia Flexibles.Ein wichtiger Bestandteil des Vertrags ist das sogenannte „Closed-Loop“- Recycling. Ein Teil der bei Constantia Flexibles anfallenden Produktionsabfälle wird an die AMAG zurückgeliefert und so als wertvolles Material Aluminium im Kreislauf gehalten.