Junge Metalltechniker im Wettbewerb

05.05.2017, 10:13 Uhr

Sieger des Landeslehrlingswettbewerbs aus Altheim und Schärding

SCHÄRDING, ALTHEIM. Top-Leistungen zeigte der oö. Metalltechnikernachwuchs beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Metalltechnik-Stahlbautechniker und der Maschinenbautechniker in der Berufsschule Schärding. Ihr Können hatten die jungen Metalltechniker bei einer theoretischen Prüfung sowie bei einem praktischen Wettbewerbspart unter Beweis zu stellen, bei dem nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch genaue, sorgfältige Arbeitsweise gefordert war.Bei den Metalltechnik-Stahlbautechnikern bewerkstelligte Fabian Gattermann die gestellten Aufgaben am besten. Der 18-jährige Schärdinger, der bei Metall Auer GmbH in Wernstein am Inn den Beruf Metalltechniker, Hauptmodul Metallbau- und Blechtechnik, erlernt, sicherte sich den Landessieg vor Martin Grill aus Freinberg (ebenfalls bei Metall Auer) und Sebastian Kobler aus St. Marienkirchen, der sich bei der Wölfleder GmbH in Sigharting sein berufliches Rüstzeug holt.

Bei den Maschinenbautechnikern darf sich Jürgen Baier aus Altheim vom Lehrbetrieb Faschang Werkzeugbau GmbH in Weng über den Landessieg freuen. Sebastian Fischerlehner, der wie Baier ebenfalls aus Altheim und bei Faschang beschäftigt ist, und Michael Werner Gruber aus Puchenau (Lehrbetrieb: Pamminger GmbH, Linz) sicherten sich die weiteren Stockerlplätze.Die Erst- und Zweitplatzierten haben sich zudem für den Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert, der heuer in Niederösterreich stattfinden wird.„Die Ergebnisse waren bei allen Wettbewerbsteilnehmern hervorragend und auf sehr hohem Niveau. Es gibt also nur Sieger", gratulierte Landesinnungsmeister Fritz Danner bei der Siegerehrung. Beifall für ihre gebotenen Leistungen ernteten die erfolgreichen Nachwuchs-Metalltechni­ker auch von Gewerbe-Spartenobmann-Stellvertreter Gerhard Spitzbart, vom Projektverantwortlichen für den Landeslehrlingswettbewerb, Alois Hinterer, den Juroren Martin Hartl, Rudolf Hörmanseder und Roland Otahal sowie dem Team der Berufsschule Schärding mit Josef Fasching.