Let’s go fidget! – Poly Mattighofen dreht ab

25.04.2018, 15:29 Uhr

RT-CAD-Geschäftsführer (GF) Roland Tiefenböck kümmerte sich persönlich um die 19 jungen Gäste aus dem Poly und führte durch seinen Betrieb. In Stationen lernten die Mädels und Burschen verschiedene Methoden der Kunststoffbearbeitung kennen. Unter anderem konnte ein 3-D-Drucker während eines laufenden Druckverfahrens besichtigt werden.

Es wurde ein Überblick über den Ablauf verschiedener Projekte von der 3-D-Entwicklung über die Erstellung einiger Prototypen bis hin zur Serienfertigung gegeben. Besonders am Herzen lag GF Tiefenböck, den Schülern Umweltbewusstsein und die Möglichkeit der Wiederverwertung seiner Kunstoffprodukte nahezulegen.Als Highlight der Führung durften die Nachwuchstechniker einen individuellen Fidget-Spinner mithilfe einer Kunststoffpresse herstellen. Hierzu wurde eigens ein formgebendes Werkzeug gefertigt. Das farblose Kunststoffgranulat wurde mit Farbpatches versehen und nach Erhitzung auf zirka 240° C in die passende Form gepresst.Fotos: Samuel Reiter/PTS Mattighofen