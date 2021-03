Angela Leeb zeigt jungen Müttern aus dem Bezirk Bruck, wie diese ihre Babys mit Berührungen und Massagen beruhigen können. Seit letztem Jahr bietet sie ihre Kurse online an.

HASLAU. Da auch die beste Mama der Welt manchmal nicht mehr weiter weiß, steht Angela Leeb aus Haslau mit viel Herz, Erfahrung und Fachwissen als diplomierte Sonderkindergartenpädagogin, Mototherapeutin und Babymassage-Kursleiterin jungen Eltern zur Seite. In den letzten zwölf Jahren durfte die 45-jährige Zweifach-Mama bereits viele junge Eltern aus dem Bezirk mit ihren Babys durch das spannende erste Jahr in ihrem Kursraum in Haslau begleiten.

Online Kurs in Corona-Zeiten

Da diese Kurse durch Corona nicht mehr wie gewohnt stattgefunden hatten, ist vor einem Jahr der "Best Mama Baby - Onlinezoomkurs" entstanden. "Als die Mama-Baby-Kurstreffen vor Ort leider nicht mehr möglich waren, war es mir persönlich sehr wichtig eine neue Möglichkeit zu finden, um gerade frischgebackenen Mamas weiterhin mit meinem umfangreichen Babyfachwissen zur Seite stehen zu können", berichtet Angela Leeb. Der fünfwöchige Kurs richtet sich an Mütter mit sehr jungen Babys, aber auch Väter sind herzlich willkommen. Gerade in der ersten Zeit nach der Geburt, wenn noch alles ganz neu und ungewohnt ist, wünschen sich Mütter, dass sie mit ihren Fragen, Unsicherheiten und Sorgen nicht alleine sind. In Zeiten von Social Distance tut es den frischgebackenen Müttern doppelt gut, wenn sie die Möglichkeit bekommen, sich im Online-Kurs mit anderen Mamas gleichaltriger Babys austauschen zu können. "Erleichternd stellen die Frauen fest, dass sie mit ihren Fragen und Unsicherheiten nicht alleine sind und es anderen Mamas sehr ähnlich mit ihren Babys geht", erzählt Kursleiterin Angela Leeb.

Entspanntes Miteinander im Kurs

Vor Kursbeginn bekommen die Online-Teilnehmer ihre Mama-Baby-Geschenkebox mit allen wichtigen Kursmaterialien, wie Babymassageöl zugeschickt. So können die Mamas bequem von Zuhause am Kurs aus teilnehmen. Am Beginn jedes Treffens werden die Kleinen immer mit einer feinen, gemeinsamen Babymassage verwöhnt. "Ich erkläre und zeige die jeweiligen Babymassagegriffe mit meiner Babypuppe vor und leite die gemeinsame feine Entspannungszeit für alle an. So lernen die Onlinekursmamas jede Woche Schritt für Schritt neue Entspannungs-, Beruhigungs- und Verwöhngriffe dazu", so Kursleiterin Angela.

Lustvolle erste Berührungs- und Wiegesprüche und Babylieder runden die Mama-Baby-Kurse ab. Angela Leeb zeigt dazu auch passend zum Entwicklungsalter tolle, neue Spiel- und Bewegungsanregungen. "Immer dann, wenn die Babys während der Online Kurszeit eine Kuschel-, Trink- oder Schlafpause brauchen, beantworte ich alle aktuellen Fragen zu den wichtigsten ersten herausfordernden Themen, wie Babyschlaf ist anders, bindungsorientierter Umgang und Begleitung beim Weinen, Blähungen oder Zahnen", so die Kursleiterin. Angela Leeb startet den nächsten Onlinekurs Anfang April für Mütter, deren Babys von Jänner bis März 2021 geboren wurden.

Eine Jungmama berichtet

Mutter Barbara aus Berg nimmt mit ihrem Baby Katharina an dem Online-Kurs teil und erzählt:

„ Als junge Mutter hat man viele Fragen und möchte alles richtig machen. Durch die Corona Pandemie ist der Austausch mit anderen Müttern schwierig. Ich war dankbar und froh, als sich die Möglichkeit ergab online an Angela Leebs Mama - Baby Kurs teilzunehmen. Neben dem Austausch mit der Expertin Angela und dem Kontakt zu anderen Müttern, erfährt man viele interessante und wichtige Informationen zu Babys Entwicklung und bekommt tolle Spielanregungen, die sich gut in den Alltag mit Kind einbauen lassen. Unsere Tochter Katharina liebt besonders die Babymassage und die Lieder, die wir im Online - Kurs gelernt haben.“

Tipps für Eltern

Abschließend gibt Kursleiterin Angela Leeb den Eltern Tipps, wie sie weinende oder unruhige Babys unterstützen können:

1. Tipp: Babysignale beobachten und verstehen lernen

Zuallererst ist es wichtig, dass man sich gerade zu Beginn viel Zeit nimmt, sein Baby gut zu beobachten und kennenzulernen. Nur so gelingt es die Bedürfnisse seines Babys feinfühlig wahrzunehmen. Babys zeigen nämlich bereits VOR dem Weinen mit ersten kleinen Babyzeichen, dass sie zum Beispiel wieder eine Pause brauchen, um das gerade Erlebte in Ruhe verarbeiten zu können. Wenn man diese ersten kleinen „ Ich wünsche mir Ruhe- Babyzeichen“ erkennt (Baby löst Blickkontakt, Stirnrunzeln, Bewegungen werden unruhiger, geballte Fäuste) und entsprechend darauf eingeht, dann braucht das Baby nicht mit dem noch deutlicheren Zeichen, dem Weinen seinen Eltern mitteilen, dass es eine Pause oder Schlaf braucht.

2. Tipp: Haltgebender, bindungsorientierter Babymassagegriff

Gerade dann, wenn ein Baby ein bisschen unruhig und quengelig wird, kann man versuchen, bevor man es gleich hochnimmt, ob es sich mit Hilfe eines haltgebenden Berührungsgriffes selber wieder im Liegen beruhigen kann.

Ein sehr einfacher, haltender Beruhigungsgriff aus der bindungsorientierten Babymassage ist der, dass man beide Füße des am Rücken liegenden Babys, mit seinen beiden Händen ruhige, umhüllend länger hält, damit das Baby seine Mitte spüren und wieder finden kann.

Nur wenn es einem selbst als Mutter oder Vater gelingt, vollkommen ruhig zu sein, kann dieser Griff seine entspannende Wirkung auch entfalten und das Baby beruhigen.

3. Tipp: Selbst zur Ruhe kommen

Selbst entspannt und ruhig zu sein, ist das Allerwichtigste, um ein weinendes Baby beruhigen zu können. Gerade Babys sind sehr feinfühlig und emotional eng mit Mama und Papa verbunden. In Momenten, in denen man selber als Elternteil angespannt, gestresst, ängstlich oder unsicher ist, kann man seinem Baby keine Sicherheit und Ruhe vermitteln. Darum ist es wichtig in Phasen des Stresses, sich selber eine kurze Auszeit zu gönnen, indem man Großeltern, Freunde oder deutlich ältere Geschwister bittet, für das Baby kurz da zu sein und es zu trösten, während man sich selber kurz zurückzieht. "Denn der 'rund- um- die –Uhr' Mamajob zählt eindeutig zu den herausfordernsten und kräfteraubendsten Jobs", berichtet Angela Leeb abschließend.