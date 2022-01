BEZIRK BRUCK/LEITHA. Die „Haydnregion Niederösterreich“ feiert 2022 unter dem Motto „Faszination Haydn‟ seinen fünften Geburtstag und eröffnet die Konzertsaison am 27. März 2022 mit einem musikalisch-diskursiven Schwerpunkt zum Thema „Haydn und die Frauen“ im Haydn Geburtshaus Rohrau.

Kunst und Kultur von März bis Dezember

Unter dem Motto „Faszination Haydn‟ präsentiert die „Haydnregion Niederösterreich“ — ein Projekt der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ in Kooperation mit „Römerland Carnuntum“ — von 27. März bis 4. Dezember 2022 ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes, künstlerisch hervorragend besetztes Programm mit 30 Veranstaltungen an 14 Standorten in 10 Gemeinden des Bezirks Bruck an der Leitha.

Der Konzertzyklus zeichnet sich durch den Zauber und den besonderen Charme der Spielorte aus, deren Bandbreite von der antiken Römertherme über den barocken Festsaal bis zum zünftigen Heurigen-Innenhof reicht. 2022 freut sich Festivalleiter Dr. Michael Linsbauer über drei neue Locations: die Leopoldskapelle im Naturpark Mannersdorfer Wüste, den barocken Festsaal von Schloss Ebergassing und ein Künstleratelier in Petronell-Carnuntum.

Michael Linsbauer, künstlerischer Leiter der Haydnregion Niederösterreich, über das Programm 2022: „Fünf Jahre nach der Gründung unserer Festivalregion und der Wiedereröffnung des Haydn Geburtshauses in Rohrau freue ich mich, dass sich der Konzertzyklus Haydnregion Niederösterreich dank unseres wunderbaren Publikums, der tatkräftigen Unterstützung der regionalen Partnerorganisationen und trotz der Turbulenzen im Kontext der Corona-Pandemie als kultureller Nahversorger fix in der österreichischen Festival-Landschaft verankert hat.“

Programm-Specials 2022

2022 gibt es gleich drei neue, eigens für die Haydnregion Niederösterreich konzipierte Programm-Spezialitäten:

Inspiriert von Haydns Lied „Eine sehr gewöhnliche Geschichte“ überrascht die Wiener Formation The Erlkings am 13. August mit einem neuen Programm — mit mehreren, exklusiv für die Konzertreihe 2022 in modernes Englisch übersetzten und für die außergewöhnliche Besetzung arrangierten Liedern von Joseph Haydn.

Am 27. August erwartet Liebhaber*innen musikalischer Crossover-Projekte bei „Die Tanzgeiger auf Haydns Spuren“ ein neues, maßgeschneidertes Programm, bei dem sich volksmusikalische und klassische Einflüsse zu erfrischend zeitloser Lebensmusik verbinden.

„Der Kopf des Joseph Haydn“ ist ein neues Zweipersonenstück des Musikethnologen Michael Korth, das am 16. Oktober im Haydn Geburtshaus Rohrau uraufgeführt wird. Der vielseitige Countertenor Thomas Lichtenecker schlüpft abwechselnd in die Rollen von Joseph Haydn und der ihn prägenden Frauenpersönlichkeiten und setzt so auf höchst unterhaltsame Weise das Leben des Komponisten in Szene.

Programm-Start

Die Haydnregion NÖ eröffnet die Saison am Sonntag, 27. März 2022 im Haydn Geburtshaus, Obere Hauptstraße 25 in Rohrau. Dr. Gertrude Langer-Ostrawsky und Univ. Prof. Dr. Margareth Lanzinger halten um 15 Uhr einen Vortrag "auf den Spuren von Maria Anna Haydn". Musikalisch umrahmt wird die Präsentation von Klara Flieder auf der Violine und Christophe Pantillon am Violonchello. Anschließend startet die Haydnregion NÖ um 17 Uhr mit dem Konzert "Haydn und die Frauen" die musikalische Festivalreihe.

