BRUCK/LEITHA. Der für den Tierschutz in Bruck verantwortliche Stadtrat Christian Vymetal (ÖVP) stattete gemeinsam mit VP-Obfrau Gemeinderätin Tina Heissenberger dem Brucker Tierheim einen Besuch ab. Es wurden die akut anstehenden Probleme im Tierheim besprochen. Anna Zwettler, Obfrau des Tierheims bedankte sich für die Subvention von der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha und auch für den überwiesenen Spendenbeitrag von Stadtrat Vymetal. Die Heimhündin „Nala“ wird seit einigen Jahren von Gemeinderätin Tina Heissenberger finanziell unterstützt, was auch 2022 wieder gilt.

Hohe Kosten für das Tierheim

„Ohne die Spenden unserer Tierfreunde und Mitglieder wäre der Betrieb in dieser Form nicht aufrecht zu erhalten. Neben den bekannten Dauerausgaben für Futter und Tierarztkosten kommt es jüngst vermehrt zu Problemen mit der Bausubstanz, die auf Grund der ausfallenden Einnahmen durch diverse Veranstaltungen, wie z.B. dem Flohmarkt, nur sehr schwer zu stemmen sind“, erklärt Anna Zwettler.

Unterstützung durch Spenden

"Wie zu Demonstrationszwecken bestellt, tropfte es während des Besuches plötzlich durch das Dach in den Innenraum des kleinen Stüberls. Es ist trotz prekärer finanzieller Situation der Stadt gelungen, den jährlichen Subventionsbetrag im Voranschlag 2022 unterzubringen. Ich werde mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten dafür einsetzen, dass dieser Betrag auch heuer ausbezahlt werden kann“, erläuterte Vymetal.

GR Tina Heissenberger versprach, das Lukrieren von Spenden zu unterstützen und bei jeder Möglichkeit das Thema anzusprechen. Abschließend bedankte sich STR Vymetal für das ausführliche und nette Gespräch! „Es wird im Tierheim hervorragende Arbeit geleistet. Ich ersuche alle Tierfreunde, die Homepage www.tierheimbruck.at zu besuchen, sich über die Tätigkeit des Vereins, über eine Mitgliedschaft und die Spendenmöglichkeiten zu informieren."