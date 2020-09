Lehrerinnen und Studenten unterstützten die Kinder der Volksschule Hainburg vor dem Schulstart.

HAINBURG. Die Direktorin der Volksschule Hainburg Sabine Schodritz berichtet, dass aufgrund des Lockdowns die Defizite vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund größer geworden seien: "Viele unserer Kinder mit nicht deutscher Muttersprache waren sprachlich schon auf einem recht guten Weg. Doch in den neun Wochen zu Hause waren viele dieser Kinder wieder vorwiegend mit ihrer Muttersprache konfrontiert.“ Daher fand die Initiative des Bundesministeriums mit der Sommerschule auch große Zustimmung an der Volksschule Hainburg.

Engagement von Lehrern und Studenten

Rasch meldeten sich Lehrerinnen freiwillig, die bereit waren, gemeinsam mit Studenten im Tandem zu unterrichteten. Von den Eltern wurde das Angebot gerne und gut genützt und so besuchten 76 Schüler Ende August die Sommerschule in Hainburg. Bis zum regulären Schulstart konnten die Kinder und Jugendlichen vor allem ihre Deutschkenntnisse auffrischen, um dann besser ins neue Schuljahr starten zu können. Am Ende der zwei Wochen wurden tolle Projekte präsentiert - vom Lapbook bis zum Hörspiel waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. "Die Hainburger Volksschule verzeichnete die Sommerschule als vollen Erfolg und hofft auf eine Fortsetzung im Sommer 2021", so Direktorin Sabine Schodritz.