ENZERSDORF/FISCHA. Nach der gedanklichen Irlandreise in Mannersdorf entdeckt Reisefotograf Sepp Puchinger nun mit Ihnen Süditalien. Eindrucksvolle Bilder und Videos, Infos sowie Spannung, Storytelling und Wortwitz sind bei dem italienischen Abend garantiert. Wie immer werden die Eindrücke und Fotos liebevoll und professionell multimedial auf einer Großleinwand präsentiert.

Süditalien - Neapel, Apulien, Kalabrien, Sizilien

Auf Entdeckungsreise in den unbekannten Süden - wo Italien noch sehr ursprünglich und geheimnisvoll geblieben ist.

Neapel ist Süditaliens geheime Hauptstadt - chaotisch und faszinierend zugleich. Über den Apennin geht’s dann Richtung dem „Stiefel von Italien“: Apulien und Kalabrien. In Alberobello sind noch hunderte der eigenwilligen Trulli Häuser zu entdecken. An der Küste lockt die Gargano Halbinsel mit großartiger Natur mit einsamen Buchten, Grotten und Steilküsten. In der Basilikata wartet die Besichtigung der UNESCO Totenstadt Matera. Viel zu entdecken gibt’s auch in Kalabrien mit Traumstränden und mächtigen Bergwelten abseits vom großen Tourismus. Sizilien und die Liparischen Inseln sind mit all den Gegensätzen immer ein lohnendes Reiseziel, auch der aktive Vulkan auf Stromboli lockt. „Süditalien wirkt unorganisiert, steckt aber voller Lebensfreude. Wer sich mit kleinen Unannehmlichkeiten des Alltags arrangiert, kann dort paradiesische Tage verleben“, weiß Reisefotogrf Sepp Puchinger nach ausgedehnten Reisen zu berichten. Jedenfalls garantieren tolle Bilder und Geschichten einen atmosphärischen italienischen Abend. Träumen kann auch eine Pandemie nicht verbieten….

Wann & Wo

Das multimediale Reisekino findet am Sonntag, 24. April um 18 Uhr im Volksheim Enzersdorf, Schloßgasse 4 statt.

Reservierung: Marktgemeinde Enzersdorf oder per Mail an: office@sepp-puchinger.at

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Covid-Regeln statt.