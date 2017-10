meine Rose (2) ...

12.10.2017, 15:57 Uhr

mag so gerne Dich ja kosendoch so mancher Dorn gib acht,dir dabei entgegen lacht.Er dient der Rose ihrem Schutzeden macht sie sich zu nutzeum vor Ungemach zu schonenmag sie mit ihrem Duft auch lohnen.Sie entfaltet sich für jenenden sie mag richtig wähnenum ihre zarte Blüte zuzuneigenund so ihre Liebe zeigen.Dem Himmel streckt sie sich zuauf dass die Sonne auf ihr ruh'ihr Licht braucht sie zum Lebenund auch die Liebe eben ...© Helga a.m.H.siehe auch meine Rose