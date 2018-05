Gelungener Auftakt der Altenburger Kurkonzerte

03.05.2018, 22:32 Uhr

Ein gelungener Auftakt der Kurkonzerte 2018 mit der Stadtkapelle Hainburg-Wolfsthal beim Thermen Cafe in Bad Deutsch Altenburg - der Erfolg der Konzertreihe geht in die nächste Runde

Schon eine Viertelstunde vor Beginn waren alle Plätze *erobert* und es mussten zusätzlich Bänke aufgestellt werden. Der Wettergott war sehr gnädig und es konnte bei durchwegs angenehmen Temperaturen beim Thermencafe ein wunderbarer Nachmittag mit derverbracht werden.Wie schon in den Jahren zuvor wurden die Musikanten mit wahrhaft enthusiastischem Beifall des Publikums für ihr Können und ihr breit gefächertes Repertoire belohnt. Neben der zahlreich vertretenen *örtlichen Prominenz* konnte hier u.a. auch der Leiter des Villacher Polizeichores, Herr Hannes Mikl-Petschnig, gesichtet werden.Auch heuer wurde wieder das Tanzbein geschwungen und man hörte es am Applaus des Publikums, dass man mit den Darbietungen mehr als nur zufrieden war. Der anhaltende stürmische Applaus des Publikums wurde mit 2 Zugaben belohnt und so mancher freut sich gewiss schon aufs nächste Kurkonzert vor dem Thermen Cafe - in diesem Sinn - wer nicht dort war, der hat echt was versäumt!

Ein herzliches Danke an den Sponsor des ersten Kurkonzertes 2018 - NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft, das nächste Kurkonzert findet am Sonntag den 13. Mai um 15.00 Uhr statt, es wird uns der Musikverein Marchegg-Breitensee durch den Nachmittag begleiten...siehe auch https://www.meinbezirk.at/bruck-an-der-leitha/loka...