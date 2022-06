BURGENLAND. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit gestern 208 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 1.531.

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 27 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 5 Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.009 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 189.878 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken:

· Eisenstadt-Stadt: 562,80

· Rust: 400,00

· Neusiedl am See: 561,67

· Eisenstadt-Umgebung: 681,82

· Mattersburg: 437,50

· Oberpullendorf: 459,46

· Oberwart: 300,00

· Güssing: 316,00

· Jennersdorf: 170,59