Laut dem Epidemiologischen Meldesystem gibt es im Burgenland seit gestern 218 Neuinfektionen. 180.920 Personen sind bereits genesen.

BURGENLAND. Die Zahl der aktuell infizierten Personen beträgt 2.169. Insgesamt gab es bis dato 183.721 bestätigte Fälle.

Sieben-Tages-Inzidenz

Laut AGES-Dashboard (Stand: 28.12., 14 Uhr) beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 454,2.

Die SARS-CoV2-Fälle in Burgenland der vergangenen sieben Tage in den Bezirken (pro 100.000 Einwohner/innen):

Eisenstadt(Stadt): 487,8

487,8 Eisenstadt-Umgebung: 451,8

451,8 Güssing: 360,3

360,3 Jennersdorf: 226,5

226,5 Mattersburg: 493,5

493,5 Neusiedl am See: 531,3

531,3 Oberpullendorf: 503,2

503,2 Oberwart: 409,6

409,6 Rust(Stadt): 544,3

40 Personen in Spitalsbehandlung

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 40 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 3 Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

65.668 Auffrischungsimpfungen

Laut Impfdashboard des Gesundheitsministeriums haben 237.161 Menschen mit Hauptwohnsitz im Burgenland mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten, 193.412 Personen haben ihre Grundimmunisierung (3 Impfungen) abgeschlossen. 65.668 haben mindestens eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Grundimmunisierung (3 Impfungen) nach Bezirken

Eisenstadt(Stadt): 62,47%

62,47% Eisenstadt-Umgebung: 66,39%

66,39% Güssing: 64,11%

64,11% Jennersdorf: 61,44%

61,44% Mattersburg: 62,67%

62,67% Neusiedl am See: 63,32%

63,32% Oberpullendorf: 67,44%

67,44% Oberwart: 63,65%

63,65% Rust(Stadt): 68,07%

Mehr Details gibt es auf der Internetseite https://info.gesundheitsministerium.at/.

Personen mit positivem Antigentest-Ergebnis sollen sich online unter https://covidverdacht.lsz-b.at melden.

Bei Corona-Verdacht…

Für Personen mit positivem Antigentest-Ergebnis und Symptomen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten, gilt: Laut Verkehrsbeschränkungsverordnung des Gesundheitsministeriums sind Sie verkehrsbeschränkt.

Unterziehen Sie sich einem PCR-Test in einem Testzentrum oder einer Apotheke.

Oder melden Sie sich online unter https://covidverdacht.lsz-b.at als Verdachtsfall, und Sie erhalten dann einen Beprobungstermin.

Infos & Hotline

Für weiterführende Fragen und Notfälle steht auch weiterhin die kostenlose Gesundheitsberatung 02682 1450 zur Verfügung.