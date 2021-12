Die Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) bieten auch über den Jahreswechsel die Möglichkeit zu COVID-19-Impfung sowie zu PCR- und Antigen-Testung.

BURGENLAND. Im Hinblick auf die sich in Europa rasch ausbreitende Omikron-Variante bekräftigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nochmals seinen Appell an die Burgenländerinnen und Burgenländer: „Auch bei der neuen Virusvariante ist und bleibt die COVID-19-Schutzimpfung das wirksamste Mittel und der Pandemie entgegenzutreten und vor allem unser Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten. Umso wichtiger ist es, dass geimpfte Personen unser Impfangebot nutzen und sich jetzt ihre Auffrischungsimpfung holen.“

Doskozil: „Lassen Sie sich impfen!“

An diejenigen Burgenländerinnen und Burgenländer, die noch nicht geimpft sind, appelliert der Landeshauptmann: „Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Impfangebot im Burgenland, also lassen Sie sich impfen, damit wir alle gemeinsam zurück zur Normalität finden!“

Bis Jahresende gibt es an folgenden Tagen die Möglichkeit zu PCR- oder Antigentests sowie zu COVID-19-Schutzimpfung:

COVID-19-Schutzimpfung

Für Personen ab 12 Jahren: am 29. und 30.12.2021: 12.00 – 16.00 (ab 13.00 Uhr offenes Impfen)

Für Kinder von 5 bis 11 Jahren: 28.12.2021 und 04.01.2022 – NUR nach Terminbuchung über das Vormerksystem unter www.burgenlandimpft.at

PCR- und Antigen-Testung

von Montag bis Sonntag – auch am 31.12. (Silvester) und am 06.01. (Dreikönigstag): 07.00 – 19.00 Uhr

AUSNAHME: am 01.01.2022 (Neujahr): 07.00 – 12.00 Uhr

Standorte Impfzentren

Gols: Volksfesthalle, Badgasse 6, 7122 Gols

Volksfesthalle, Badgasse 6, 7122 Gols Müllendorf: Mehrzweckhalle, Kapellenplatz 1, 7052 Müllendorf

Mehrzweckhalle, Kapellenplatz 1, 7052 Müllendorf Mattersburg: ehemaliges SVM-Café, Michael Koch-Straße 50, 7210 Mattersburg

ehemaliges SVM-Café, Michael Koch-Straße 50, 7210 Mattersburg Neutal: Technologiezentrum (TZ), Werner von Siemens-Straße 1, 7343 Neutal

Technologiezentrum (TZ), Werner von Siemens-Straße 1, 7343 Neutal Oberwart: Informhalle, Informstraße 1, 7400 Oberwart

Informhalle, Informstraße 1, 7400 Oberwart Heiligenkreuz: Grenzlandhalle, Schulgasse 1, 7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal

Da für die Impfung in den Impfzentren keine Anmeldung erforderlich ist, muss vor Ort in den Impfstraßen mit Wartezeiten gerechnet werden.

Bei der Impfung – sowohl in den Impfzentren als auch bei einem niedergelassenen Arzt/einer niedergelassenen Ärztin – sind jeweils der Impfpass, die E-Card und ein Lichtbildausweis mitzubringen.

Neben den BITZ bieten auch die burgenländischen Apotheken die Möglichkeit eines PCR- oder Antigen-Tests. Außerdem kann man über die Aktion „Gurgeln daheim“ einen PCR-Gurgeltest machen.

Möglichkeit zu Impfvormerkung sowie Informationen zu Gurgeltests, Testmöglichkeiten, Impfung und Gemeindeteststraßen: www.burgenland.at/coronavirus oder www.burgenlandimpft.at

COVID-19-Infohotline (Impfungen): 057 600 1035