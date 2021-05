Nach Berichten über Neuinfektionen, 7-Tages-Inzidenzen, Zahl der Intensivpatienten, politischen Auseinandersetzungen über Lockdowns, Offnungsschritten, Test- und Impfstrategien möchte ich ausnahmsweise ein paar Zeilen über meine Erfahrung in einem Impfzentrum in Eisenstadt verlieren – konkret im Impfzentrum „TechLab“ in Eisenstadt, wo ich am vergangenen Samstag meine erste Teilimpfung erhielt.

Positiv überrascht war ich bereits bei der digitalen Anmeldung zur Impfung, konnte ich doch über mehrere Impfstandorte in meinem Wohnbezirk sowie im Bezirk Eisenstadt auswählen.

Umfassende Information über die Impfung

Mit der Terminbestätigung bekam ich zugleich einen Link zu weiteren Informationen über die Covid-Impfung sowie im Speziellen über den für mich vorgesehenen Impfstoff Pfizer-BioNTech.

10 Minuten vor dem Impftermin fand ich mich – zugegebenermaßen leicht aufgeregt – beim Impfzentrum ein, wurde von einem überaus freundlichen jungen Bundesheer-Angehörigen zur Aufnahme weitergeleitet. Dass ich keinen Impfpass dabei hatte – ich konnte ihn einfach nicht mehr finden – war kein Problem. Mir wurde ein neuer Impfpass ausgehändigt, auf den ich nun sicher besser aufpassen werde. Danach fragte mich eine Ärztin, ob ich noch Fragen zur Impfung habe. Obwohl ich verneinte und etwas angeberisch meinte, ich habe mir alles genau durchgelesen, informierte sie mich trotzdem kurz und verständlich über mögliche Nebenwirkungen und die Maßnahmen, die in solchen Fällen zu ergreifen wären.

Keine Wartezeit

Die Impfung selbst war dann schnell erledigt, es gab keine Wartezeit. Danach überprüfte wieder ein Bundesheer-Angehöriger den Eintrag im Impfpass, erinnerte mich daran, die weiteren Daten darin selbst auszufüllen und bat mich, noch eine Viertelstunde zu warten, falls doch noch Nebenwirkungen eintreten. Nur eine halbe Stunde später bekam ich per e-mail die Bestätigung für den zweiten Impftermin.

Warum ich das erzähle? Weil zumindest einmal an dieser Stelle erwähnt werden muss, wie reibungslos die Corona-Impfungen im Burgenland ablaufen, wie professionell und freundlich Impfärzte, Bundesheer-Angehörige, Rot Kreuz-Mitarbeiter, Gemeindebedienstete und alle anderen zum Teil ehrenamtlich Tätigen diese Herausforderung meistern.

Ich hoffe, dass auch die anderen bislang Geimpften über ähnliche Erfahrungen berichten können…