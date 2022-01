Heute überwiegen anfangs im ganzen Land noch dichte Wolken und mancherorts kann es auch etwas schneien.

BURGENLAND. Minus 6 bis 0 Grad in der Früh, werden tagsüber zu plus 1 bis plus 6 Grad, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtet.

Im Laufe des Tages lässt sich die Sonne immer häufiger blicken. Einzelne Schauer können aber auch nachmittags nicht ausgeschlossen werden. Dabei könnte es sich auch um Schneeregen handeln, da es milder wird. Mit den Schauern frischt der Nordwestwind böig auf.