Burgenlands FPÖ-Chef Alexander Petschnig zum Hofer-Rücktritt und die „pointierte Oppositionspolitik“ von Herbert Kickl.

BURGENLAND. Für FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig kam der Rücktritt von Norbert Hofer als FPÖ-Parteichef nicht aus „heiterem Himmel“, wie er im Radio Burgenland-Interview anmerkt.

„Hofer hat einen fixen Platz in den Annalen der FPÖ“

„Es hat ja in den letzten Wochen und Monaten etliche Meldungen in diese Richtung gegeben. Dass es aber so schnell gegangen ist, war doch überraschend“, so Petschnig, der Norbert Hofer dafür dankt, dass er in der „schwierigen Zeit nach Ibiza“ den Job des Bundesparteiobmannes übernommen hat. „Er hat damit einen fixen Platz in den Annalen der FPÖ“, sagt Petschnig im Gespräch mit den Bezirksblättern.

Im Oktober 2020 übergab Norbert Hofer den Parteivorsitz im Burgenland an Alexander Petschnig.

Foto: Tscheinig

hochgeladen von Franz Tscheinig

Steigende Umfragewerte durch „poinitierte Oppositionspolitik“

Petschnig weist aber darauf hin, dass es in den letzten Monaten gelungen sei, durch poinitierte Oppositionspolitik, die Umfragewerte der FPÖ von 10 auf 20 Prozent zu verdoppeln. „Und diese pointierte Oppositionspolitik ist direkt verbunden mit dem Namen Herbert Kickl. Daher unterstützt die FPÖ Burgenland Kickl, wenn er für die Funktion des Bundesparteiobmannes zur Verfügung steht“, meint der FPÖ-Landesparteiobmann.

„Werden unsere Politik fortführen“

Auswirkungen auf die burgenländische FPÖ erwartet Petschnig nicht: „Wir werden unsere Politik, wie wir sie in den vergangenen Monaten gemacht haben, fortführen.“ Auf Bundesebene werde man sehen, ob es zur Einsetzung eine es geschäftsführende Bundesparteiobammnes oder zu einem Bundesparteitag kommt. „Das werden die Gremien in den nächsteh Tagen entscheiden.“

