Maibaumfest und Kirschblütenradklassik

Am Wochenende rund um den 1. Mai wird in Eferding mit der Kirschblütenradklassik und dem Maifest mit Maibaumaufstellen der Frühling begrüßt.

Am Sonntag dem 30. April bietet der Naturpark rund um das Eferdinger Becken in Oberösterreich zum 2. Mal die perfekte Kulisse für Radsport ohne Zeitdruck. Da werden die chromblitzenden Stahlräder und modebewussten Rennradler den Eferdinger Stadtplatz ab 10 Uhr mit Leben erfüllen. Info und Anmeldung unter www.kirschbluetenradklassik.at

Maibaumkraxeln und Tombola

Am Montag, dem 1. Mai wird dann in Eferding ab 10 Uhr der Maibaum am Stadtplatz aufgestellt und das wird ua mit einem Traktorziehen der Vereine und einer Trachtenmodenschau gefeiert. Die Eferdinger Krampusrunde Schaunburgteufeln richten dazu ein zünftiges Fest aus. Es gibt ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kindermaibaumkraxeln mit dem Alpenverein und einer Tombola für die ganze Familie. Bei Musik und gutem Essen kommen alle in beste Stimmung. Sollte das Wetter noch Reste vom April in sich tragen, wird munter im Zelt gefeiert.Aufgestellt wird der Maibaum wieder von den Mitarbeitern der Fa. Glatzhofer, die dafür sogar an einem Feiertag ausrücken. Geschmückt und zugerichtet wurde der Baum unter der Leitung von Renate Wiesinger. Ein besonderer Dank gilt der Familie Starhemberg, ohne deren großzügige Baumspende der Hauptdarsteller beim Maibaum-Aufstellen fehlen würde.