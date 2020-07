Kurven - Frontalzusammenstoß zweier PKW

Am 17. Juli gegen 19.30 Uhr wurden die Feuerwehren BTF CNHi und Stadt St. Valentin zu einem Verkehrsunfall auf der Haager Straße alarmiert. An der Unfallstelle zeigte sich folgendes Bild. Zwei Fahrzeuge kollidierten nach einer Kurve frontal. Eines der Fahrzeuge wurde nach dem Anprall gegen einen am Fahrbanrand stehenden Traktoranhänger geschleudert. Das zweite Fahrzeug kam auf der Straße, mit der Fahrertüre zu einer Böschung zum Stehen. Die in diesem Fahrzeug befindliche Person wurde durch die Verformung eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt. Zeitgleich mit dem Erkunden wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut. In Absprache mit dem ÖRK wurde die Fahrertür mittels hydraulischem Rettungsgerät geöffnet um einen Zugang zu schaffen. Durch die unklare Verletzungslage des Lenkers wurde anschließend auf eine große Seitenöffnung erweitert und die Menschenrettung über das Spindboard durchgeführt. Die zweite Person im gegnerischen Fahrzeug konnte bereits durch Ersthelfer befreit und dem ÖRK Haag übergeben werden. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde mit den Aufräumarbeiten begonnen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr geborgen und von der Unfallstelle verbracht.

FF St. Valentin