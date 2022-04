Das Konzept von Brigitte Girard und Andrea Hörtenhuber stützt sich auf die positive Wirkung von Tieren.

REGION ENNS. Die Pandemie hat das psychische Leiden, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, verstärkt. Entsprechende Unterstützung wird demnach immer bedeutender. Brigitte Girard aus Enns setzt dabei auf die Arbeit mit Therapiehunden, Andrea Hörtenhuber bietet Mentaltraining mit Pferden an. „Hunde sind bezaubernd, weil sie uns verzaubern! Erst kürzlich waren wir im BRG Enns im Rahmen des Projekts `Förderung der psychischen Gesundheit´ eingeladen. Die Kids haben gelacht, sich bewegt, miteinander etwas unternommen, waren an der frischen Luft, haben ihre Finger durch das warme Fell gleiten lassen ...", so Girard von „Girard.at – Therapiehunde mit Herz".

Positiver Einfluss

Auch Hörtenhuber von „Pferd und Du" ist vom positiven Einfluss der Tiere überzeugt: „Studien belegen, dass bereits die Anwesenheit von Pferden eine blutdrucksenkende, beruhigende Wirkung auf uns Menschen haben kann. Beim Berühren der Tiere wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, welches wiederum stressregulierend und schmerzlindernd wirkt. Gerade in Zeiten von Corona und Social Distancing ist es auch das Gefühl des `Anlehnens´, sowie Nähe erfahren zu dürfen, was die Arbeit mit Pferden so besonders macht. Sie nehmen uns so wie wir sind und bewerten uns nicht!"

Vielfältige Ansätze

So vielseitig wie die Klienten gestalten sich auch die Trainingseinheiten. „Ich begleite Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Man braucht dafür keinerlei Vorkenntnisse oder Erfahrung", sagt Hörtenhuber. Meist kämen jedoch Personen zu ihr, die vor großen Veränderungen stünden oder wichtige Entscheidungen zu treffen haben. „Viele kommen auch ohne konkrete Fragestellung, um sich Zeit für sich selbst zu nehmen und in diesem Setting ihr Leben gemeinsam mit dem Pferd aus einer anderen Perspektive zu betrachten", so die Mentaltrainerin.

Tiere spiegeln Emotionen

Die Rolle der Tiere erklärt Hörtenhuber mit einem Beispiel: „Der Klient geht gemeinsam mit dem Pferd durch einen einfachen Parcours, der stellvertretend für eine gewisse Lebenssituation steht. Pferde nehmen bereits kleinste Anspannungen an uns wahr und bleiben zum Beispiel stehen, wenn sie Unsicherheiten oder Widerstand spüren. Genauso spiegeln Pferde positive Emotionen in ihrem Verhalten wider." Oft reiche aber schon die Anwesenheit der Vierbeiner zur Veränderung der Stimmung, so Girard.

Erkenntnisse für den Alltag

Ziel sei, die gewonnenen Erkenntnisse und „Aha“-Erlebnisse anschließend in den Alltag zu übertragen. „Das kann beispielsweise ein selbstbewussteres Auftreten, mehr Gelassenheit in Stresssituationen oder veränderten Lebensumständen sein", so Hörtenhuber. Ein weiteres Ziel besteht darin, Kindern die Hundesprache näherzubringen, um Beißvorfälle zu vermeiden. Zudem gebe es Untersuchungen, die belegen, dass sich Kinder in Anwesenheit eines Hundes besser konzentrieren können und Hunde Stimmungen ausbalancieren, so Girard. Auch Themen wie Anerkennung, Einhaltung von Regeln, Steigerung der Konfliktfähigkeit, soziale Verantwortung und das Erkennen und Verwirklichen der eigenen Bedürfnisse würden häufig behandelt, so Girard.