Die Karwoche / Heilige Woche in der Stadtpfarrkirche:

Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag – Liturgiebeginn jeweils um 19:30 Uhr.

Am Gründonnerstag nach der Abendmahlsmesse findet bis 21 Uhr eine Ölberg-Andacht statt.

Karfreitag um 15 Uhr: Gedenkminute zur Todesstunde Jesu, (Kinder-)Kreuzweg-Feier mit Kreuzverehrung. Bitte nehmen Sie zu den Feiern am Nachmittag und am Abend Blumen zur Kreuzverehrung mit!

Karsamstag um 8 Uhr: feiern wir eine Andacht beim Heiligen Grab, anschließend ist stille Anbetung bis 19 Uhr. Bitte nehmen Sie zur Osternachtsfeier eine Kerze (Taufkerze) mit Tropfschutz mit. In der Kirche liegen auch Kerzen auf.

Die Ministranten-Proben finden immer um 11 Uhr statt! Bitte kommt verlässlich!

Selbstverständlich werden bei allen Ostergottesdiensten auch die mitgebrachten Speisen geweiht! Gerne können Sie Ihre „Weih-Körbe“ auf das Speisgitter stellen.

An den Kartagen legen wir Ihnen den Besuch des Rohrberg-Kreuzweges sehr ans Herz. Lassen Sie sich von der schönen Natur und den beeindruckenden Kreuzwegbildern inspirieren.

Das Ratschen-Gehen unserer Kinder findet auch dieses Jahr wieder in anderer Form statt. Alle Kinder können sich in der Karwoche eine Ratsche als Leihgabe von der Kirche abholen und Zuhause, im eigenen Wohngebiet Ratschengehen. Ein Info-Folder liegt auf. Viel Freude!

Am Ostermontag feiern wir um 10 Uhr einen Kinder- und Familienostergottesdienst. Im Anschluss sind bei Schönwetter alle Kinder in den Pfarrhof-Garten zum Ostereiersuchen eingeladen. Bei Schlechtwetter versteckt der Osterhase die Eier in der Kirche.