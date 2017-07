Der Musikverein Erla lädt zum großen Winzerfest

Der Musikverein Erla lädt am 19. - 20. August wieder zum Winzerfest in die Betriebshalle der Firma JK Beton Kirchweger in Klein Erla ein.Zur Musik von der "Klostringer Tanzlmusi" und den "Tschechen", einer Formation aus Wieselburg kann man sich am Samstag, den 19. August vom Geschmack verschiedenster Weine aus den Weinregionen Österreichs überzeugen.Das Programm der "Tschechen" ist sehr vielfältig, von der traditonellen Blasmusik kommend, über Hits aus Film & Fernsehen bis hin zu aktuellen Pophits.

Am Sonntag beginnt das Fest ab 09:30 Uhr mit einer Feldmesse. Ein ganz besonderes musikalisches Highlight erwartet die Besucher beim anschließenden Frühschoppen.Die Partnerkapelle des Musikvereins Erla aus Orp le Grand, Belgien unterhält bis in den Nachmittag die Festgäste. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg.Abgerundet wird das Winzerfest mit Schmankerl aus der Region.Als Abwechslung zum Wein gibt es auch eine Bierbar und eine Schnapsbar. So kommen alle Besucher auf ihren Geschmack.Alle Details unter www.mv-erla.atSAMSTAG 19. August: Winzerfest>> Musik: Klostringer Tanzlmusi undDie Tschechen>> Beginn: 18:00 Uhr>> Eintritt: € 4,- inklusive Weinglas==============================SONNTAG 20. August: Frühschoppen>> Musik: Partnerkapelle aus Orp le Grand, Belgien>> 9:30 Uhr: Feldmesse, anschließend FrühschoppenEintritt frei!==============================>> Schmankerl aus der Region>> Winzer aus Österreich