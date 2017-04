Asten: Über Kellerfenster in Wohnhaus eingebrochen

22.04.2017, 10:13 Uhr

Am 21. April zwängte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 9:15 Uhr und 14:10 Uhr das Kellerabgangsfenster eines Wohnhauses in Asten und verschaffte sich durch das Fenster Zutritt zum Objekt.

ASTEN (red). Der Täter dürfte dabei ein Flachwerkzeug verwendet haben. Der unbekannte Täter durchsuchte die Wohnräumlichkeiten und stahl Schmuck und Bargeldbestände. Der genaue Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen sind im Laufen.