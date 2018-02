Ennser Faschingsumzug 2018 - mit Video

10.02.2018, 18:42 Uhr

Am Faschingssamstag wird am Ennser Hauptplatz ordentlich gefeiert. Beim großen Faschingstreiben ist für Speis und Trank gesorgt.Der große Ennser Faschingsumzug am 10. Februar 2018 startete von der Stadthlle über den Hauptplatz zur Linzer Straße.Beginn des Faschings WARM UP der Ennser Innenstadtbetriebe war bereits um 9.00 Uhr.Von 14:00 bis ca. 20:00 geht noch die Faschingsparty auf dem Ennser Hauptplatz so richtig ab.