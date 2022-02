Wir haben 3 riesige Champignons gekauft und im Supermarkt ein Packerl Bio-Faschiertes. Das Besondere daran, es ist 40 % davon Kräuterseitling, so durch den Fleischwolf gedreht, dass es von den 60 % Jungrind- und Schweins-Faschiertem optisch nicht zu unterscheiden ist. Das passt gut zu den Riesenchampignons, noch dazu alles bio!

Ich habe das Faschierte an etwas Rapsöl mit klein geschnittenen Jungzwiebeln und Karotten angebrutzelt, gesalzen und zur Abwechslung mit Langem Pfeffer gewürzt. Der kommt zwar aus der Familie der Pfefferpflanzen, ist aber nicht klein und rund, sondern eben länglich. Ich habe die Dose im Museumsshop des Weltmuseums gekauft, wo man auch schöne Geschenke fndet - genau so wie im Kunsthistorischen, aber das nur nebenbei.

Ins angebrutzelte Faschierte habe ich noch reichlich Paprikapulver gestraut und ein Ei hinein geschlagen. Mit dieser Masse füllte ich die gesalzenen, entstielten Champignonköpfe. schlichtete sie in einen Bräter, die Stiele und einige Karottenstifte dazwischen, goss einen Schluck Restbier darunter - und ab in den Backofen. Nach ca. 30 Minuten bei 180 Grad war es fertig und ziemlich gut. Nicht sensationell, weil ich bewusst wenig gewürzt habe. Wir waren nämlich neugierig, wie die faschierte Mischung schmeckt. Wir können sagen, wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man es nicht gemerkt. Und auch das ist ein winzig kleiner Beitrag zum Klimaschutz, weil weniger Kuh-Abgase, ups.