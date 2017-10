WortKunst von Anita Wiegele

Im Rahmen der Lesungsreihe „WortKunst“ präsentiert die vielseitige Kärntner Künstlerin Anita Wiegele ihr neues Buch „Wolkenköpfe“ am 12. Oktober 2017 um 19:00 Uhr im KunstRaum Feldkirchen.

In ihren Texten findet und erfindet sie die Poesie für sich und lässt die Zuhörenden in einem Wechselspiel der Farben an ihren Erinnerungen, Hoffnungen und Träumen teilhaben. „Ich muss kein Vogel sein, um die Welt aus schwindelnder Höhe zu bestaunen. Wie Fische zu schwimmen, wie Delfine zu tauchen, wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Keine Kirsche muss ich sein, um von Süße zu erzählen, und kein Schmetterling, dem die Welt all ihre Farben zu Füßen legt.“ Zu alldem und mehr reicht Anita Wiegele ihre Fantasie, der feinsinnige und malerische Texte entspringen, die in ihrem Buch „Wolkenköpfe“ nachzulesen sind.

Anita Wiegele wurde 1964 in Villach geboren, lebt in Finkenstein und ist Absolventin der Freien Akademie der Bildenden Künste und Literatur Kärnten. „Wolkenköpfe“ ist Anita Wiegeles zweite literarische Publikation. Das Buch ist im Verlag SchriftStella erschienen und überall im Buchhandel erhältlich.