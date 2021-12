Verletzlich wie ein Schmetterlingsflügel – an Epidermolysis bullosa (kurz: EB) erkrankte Kinder leiden sehr unter dieser angeborenen Hautkrankheit, bei der bereits die kleinste Berührung zu schweren Wunden führen kann. Das Unternehmen Alpenrind spendete kürzlich 5.000 Euro für die Schmetterlingskinder.

BERGHEIM, SALZBURG. Epidermolysis bullosa äußert sich durch unterschiedliche Symptome und Begleiterscheinungen. Das Team im EB-Haus arbeitet daher in der Grundlagenforschung an verschiedenen Themenbereichen und gibt den Schmetterlingskindern so Hoffnung auf Linderung und Heilung. „Wir unterstützen die Anliegen der Belegschaft im EB-Haus, die Leiden der Schmetterlingskinder so gering wie möglich zu halten und diese Erkrankung zu verstehen. Dafür leisten wir gerne einen Beitrag“, sagt Roland Ackermann, Geschäftsführer der Alpenrind GmbH bei der Scheckübergabe im EB-Haus in Salzburg. Alpenrind unterstützt die Forschung und Symptomlinderung der Erkrankung bereits seit mehreren Jahren und konnte in diesem Jahr den Spendenbetrag sogar erhöhen.

Epidermolysis Bullosa verstehen