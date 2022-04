Am Samstag den 9.04.2022 wurde in der Volkschule Anthering der Wissenstest und das Wissensspiel der Feuerwehrjugendgruppen des Bezirkes Flachgau abgehalten.



ANTHERING. Insgesamt 396 jugendliche Mädchen und Buben aus 28 Gemeinden

im Alter zwischen 10 und 16 Jahren stellten sich den insgesamt zehn Stationen, darunter Organisation, Technik, Unfallverhütung, Brand- und Löschlehre oder in Knoten- und Gerätekunde.

Die zahlreichen Ehrengäste darunter Bundesrätin Andrea Eder-Gitschthaler, Bürgermeister Johann Mühlbacher und Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Klaus Lugstein machten sich vor Ort ein Bild über das umfassende Wissen der Florianijünger.

Erstmals dabei war auch das neue Maskottchen der Salzburger Feuerwehrjugend namens „Brandy“.

Alle haben bestanden

Wissen ist wichtig, wenn man im Einsatz ist.

Foto: Manuel Hasenschwandtner / BFKDO Flachgau

Im Anschluss an den Bewerb konnte Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Klaus Lugstein, zur Freude aller, verkünden dass jeder Teilnehmer, seine Prüfung mit Erfolg abgeschlossen hat.

Der Wissenstest und das Wissensspiel der Feuerwehrjugend ist eine jährliche Wissensüberprüfung der Feuerwehrjugendmitglieder. Es dient vor allem dazu die Jugendlichen für den aktiven Feuerwehrdienst vorzubereiten.

Der positive Abschluss des Wissenstest wird mit einem Abzeichen in der jeweils angetretenen Kategorie Bronze/Silber oder Gold belohnt.

