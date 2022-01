Genussregionen rücken zusammen und starten die grenzüberschreitende Genuss-Kampagne "BIOS".

FLACHGAU. Die Bajuwaren-Radtour verbindet grenzüberschreitend drei Regionen, die sich dem Thema Ökologie und „Bio“ verschrieben haben. Die Bio-Heu-Region im Salzburger Seenland, die Öko-Modellregion Waginger See-Rupertiwinkel und s’Entdeckerviertel in Oberösterreich arbeiten grenzüberschreitend zusammen und haben sich für eine gemeinsame Werbekampagne entschieden. "Jede Region präsentiert drei ihrer 'Leuchttürme'. Die Bio-Produktion, Bio-Erzeugnisse und die Gastronomie bilden dabei die Schwerpunkte", erklärt Manuela Bacher, Geschäftsführerin vom Salzburger Seenland Tourismus. In einer Broschüre werden die wichtigsten Betriebe aus den Regionen zusammengefasst. Die 'Leuchttürme' in der Seenland-Region sind die Mattigtaler Hofkäserei in Seekirchen (Erzeuger), der Hofladen Joglbauer als Agrarrebell der ersten Stunden (Hofladen) und das Bio Hotel Schiessentobel im Biodorf Seeham (Gastronomie). "Das Thema

Motto "Genuss erleben"

'Genuss-Potential' ist sehr umfangreich bezüglich der verschiedensten Anbieter. Engagierte Landwirte und trendige Gastronomen eint das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Biodiversität, aber auch das Miteinander von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft", so Bacher. Zur Vielfalt an Produkten zählen Ziegenmilch, Bier, Käse und Schokolade.

Ziel der Genussregion ist es, das Angebot unter dem Motto "Genuss erleben" bekannter und auch 'erlebbar' zu machen. Unterstützt wird das Projekt, dem zehn bayerische Gemeinden und 15 aus dem Salzburger Seenland angehören, von Interreg-Euregio mit 25.000 Euro. "Es ist ein zukunftsweisendes Projekt, bei dem der grenzüberschreitende Austausch gefördert wird", so Geschäftsführerin Eva Bernauer von der Tourist-Info Waginger See. Mit "BIOS - Bayern inklusive Oberösterreich und Salzburg" sollen Zielgruppen angesprochen und neue Gäste gewonnen werden. "Grenzüberschreitendes Leben ist für uns eine Selbstverständlichkeit, deshalb ist diese Zusammenarbeit enorm wichtig", so Geschäftsführer Georg Bachleitner vom Tourismusverband s`Entdeckerviertel.