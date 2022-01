Grödiger Autorin präsentiert ihren Debüt-Roman rund um eine mysteriöse Mordserie am Untersberg.

GRÖDIG. "Salzburger Rippenstich" lautet der Titel des Debüt-Kriminalromans von Katharina Eigner, die eine neugierige Arzthelferin als Protagonistin für die Mörderjagd gewählt hat. "Wo erfährt man mehr, als beim Arzt. Die Arzthelferin rutscht in die Sache regelrecht hinein. Ich wollte aber keine 'Schlachtplatte' liefern, sondern Charaktere zeigen, die es überall gibt, vom Hypochonder bis zum Macho", erklärt Eigner. Ihr Krimi handelt von Vertreibung und Heimatsuche, "ohne erhobenen Zeigefinger", fügt die Autorin hinzu. Schauplätze des Krimis sind unter anderem die Gemeinde Grödig, Glanegg, Fürstenbrunn, St. Leonhard und der Ruperti-Kirtag in Salzburg. Ein depressiver Polizist, der bei einem Toten mit entstelltem Gesicht auf einen natürlichen Todesfall tippt, ruft die Arzthelferin als Ermittlerin auf den Plan. Noch bevor diese den ersten Mord beweisen kann, taucht eine zweite Leiche auf. Das stärkste Motiv weist auf einen unbeliebten Juristen, doch im Zuge der Recherchen stößt die Detektivin auf Details wie eine misshandelte Baumeistergattin, tschechische Handwerker, einen vertuschten Unfall und versuchte Erpressung. Viel Zeit bleibt ihr nicht, denn das Sterbedatum des dritten Opfers ist auf den uralten Brauch "Die Wilde Jagd vom Untersberg" im Advent festgesetzt. Dann passiert ihr ein verhängnisvoller Fehler.

Autorin Katharina Eigner ist Angestellte im Betrieb ihres Gatten Herbert und Mutter von drei Kindern. "Schreiben ist mir irgendwie passiert", verrät die Grödigerin. Ihren Krimi hat sie großteils im Wäschekammerl geschrieben. "Dort hatte ich so lange meine heilige Ruhe, bis sie mir dahinter gekommen sind", lacht sie. Für den Bücherstand der Lebenshilfe beim Advent in St. Leonhard hat die Autorin zehn ihrer Krimis gespendet. Erschienen ist der Kriminalroman im Gmeiner Verlag. Derzeit arbeitet die vielbeschäftigte Grödigerin an ihrem nächsten Krimi "Dirndlstich". Ein Gardasee-Krimi soll im Frühling 2023 erscheinen.