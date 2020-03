In Thalgau findet das Konzert von "US Rails" nun doch statt, da die Band nicht in Italien spielen wird.

THALGAU. Das Konzert der "US Rails" in Thalgau wurde zuerst wegen geplanten Konzerten in Italien abgesagt. Nun findet es doch statt, da die Band alle Termine in Italien abgesagt hat und Thalgau nun nichts im Weg steht.

Donnerstag 5. März 2020, 11:50 Uhr

THALGAU. Das geplante Konzert mit den "US Rails" in Thalgau wird nicht durchgeführt wird, da die Band vorher einige Konzerte in Italien gibt.

"Wir können nicht garantieren, ob es hier etwaige Probleme mit den Coronavirus geben kann",

erklärt Organisator Bernhard Iglhauser, der mit dem Gratis-Geburtstagskonzert am 12. März 2020 den Startschuss zu dem neuen Thalgauer Musikfestival „Willitsch Saund“ geben wollte. Das Konzert der "US Rails" soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird.

