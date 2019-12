Am Sonntag den 22. Dezember waren zwei Streifenbesatzungen der Polizei bei einem Einbruchsalarm in Bergheim gegen 23:00 Uhr im Einsatz. Die Dienstfahrzeuge wurden im Nahbereich des Objektes am Fahrbahnrand abgestellt. Danach begaben sich die Beamten zum Einbruchsobjekt um den Alarm zu überprüfen. Unmittelbar danach fuhr ein 55-jähriger PKW-Lenker auf die abgestellten Polizeifahrzeuge zu und prallte frontal in diese. Durch den Aufprall wurden die beiden Dienstfahrzeuge aufeinander geschoben und schwer beschädigt. Auch am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand schwerer Sachschaden.

Ein mit dem Unfalllenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,62 mg/l. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bergheim war mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.