Der Landtagsabgeordnete Andi Teufl wurde mit 100 Prozent zum Flachgauer Bezirkschef gewählt. Nach 20 Jahren Stellvertreter führt der Faistenauer Hotelier und Gastronom nun die Freiheitlichen im Flachgau an.



FLACHGAU, FAISTENAU. Nach zehn Jahren Obmannschaft von Hermann Stöllner, der sich aus privaten Gründen in die zweite Reihe zurückzieht, wurde gestern am 32. Bezirksparteitag der Freiheitlichen im Flachgau Andi Teufl von 100 Prozent der Delegiertenstimmen zum Bezirksparteiobmann gewählt.

„Dieses Ergebnis ist Auftrag und gleichzeitig eine starke Rückendeckung für mich, in den nächsten drei Jahren mit Vorbildwirkung die Freiheitlichen zu führen“, freut sich Teufl über das einstimmige Ergebnis.

Will gegen Teuerungen angehen

„Besonders werde ich sowohl auf Ortsgruppenebene als auch im Landtag gegen die Teuerungen ankämpfen, da diese alle Menschen in Salzburg betreffen.“ Teufl führt aus, dass sich etwa die Pelletspreise in den letzten Jahren verdreifacht haben und für den Winter eine weitere eklatante Erhöhung ins Haus steht. „Demensprechend müsste ich in meinem Wirtshaus das Schnitzel für über 30 Euro verkaufen, um zumindest pari auszusteigen. Aber dann kommt niemand mehr. Hier muss sofort gehandelt und eine Trendwende eingeleitet werden“, so Teufl über die Ist-Situation.

Svazek dankt Stöllner

Marlene Svazek bedankt sich bei Stöllner.

Ein riesiges Dankeschön an Hermann Stöllner für die letzten zehn Jahre kam von Landesparteiobfrau Marlene Svazek. „Ich bin mit Hermann durch dick und dünn gegangen und oft war er der Fels in der Brandung, der mich motiviert und aufgebaut hat.“ Svazek über Teufl: „Was soll ich sagen. Ein Urgestein der Freiheitlichen in Salzburg. Seit fast 20 Jahren Bezirksobmann-Stellvertreter und eine wichtige Stütze für mich im Landtag. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg in meinem Gau“, so die Flachgauer Landesparteiobfrau.

