Die erste Runde unserer neuformierten U18 Mannschaft ist gespielt.

Im ersten Satz des ersten Spieles gegen PSVBG Salzburg 1 war das Chaos kaum zu übersehen. So musste man gleich einmal eine 25:9 Klatsche hinnehmen. Doch unbeeidruckt dieser Satzniederlage, starteten unsere Mädls im zweiten um vieles besser. Viel organisierter und konzentrierter ging man ans Werk. So konnten wir den zweiten Satz relativ lange bis zum 18:18 offen halten. Schlußendlich gewann PSVBG Salzburg 1 diesen mit 25:19.

Im zweiten Spiel gegen PSVBG Salzburg 2 fand man gleich ins Spiel. Im ersten Satz setzte Ibertsberger Julia mit zehn Services in Folge diesen mit 25:7 ein Ende. Auch im zweiten waren viele Servicpunnkte ausschlagegeben das wir diesen mit 25:9 gewinnen konnten.

"Aus den ersten beiden Spielen ein Sieg und eine Niederlage ist eine gute Basis für die weiteren Spiele. Das nicht alles von Anfang an super läuft, war der Mannschaft klar. Alles braucht seine Zeit. Sehr viele neue Spielerinnen haben noch nie sechs gegen sechs mit System gespielt haben. Die Mädls haben gekämpft und sich immer wieder neu gepuscht. Ein Lob an die ganze Mannschaft", so der Trainer Thomas Pichler.

.Die nächsten Spiele finden am 17.10.2021 in der SMS Mondsee gegen Naf. Mondseeland und SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen statt. Spielbeginn ist dort 11:00