Die Palmsegnung bringt nach wie vor viele Menschen auf den Weg zu unseren Kirchen. So füllte sich auch nach den letztjährigen Corona Beschränkungen heuer wieder zweimal der Stadtplatz von Seekirchen um den Segen für die Palmbuschen und das Leben zu holen. Sieben grüne Zweige, iebevoll gebunden und geschmückt symbolisieren Wachstum und Fruchtbarkeit. Trotz Leid und Tod, die wir gerade in dieser Zeit erleben, bleibt uns die Hoffnung. Diese steht am Ziel des Osterfestes, in der Auferstehung Christi. Mit ihm dürfen wir täglich aufstehen, uns mit Zuversucht auf den Weg machen.