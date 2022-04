889 internationale Pokerspieler aus 16 Nationen sorgten sechs Tage lang für Poker Action auf höchstem Niveau im Casino Salzburg.



KLESSHEIM. Die CAPT Salzburg ging am 10. April nach sechs aufregenden Turniertagen zu Ende. Die zweite Station der Casinos Austria Poker Tour 2022 versammelte gleich zu Beginn ein internationales Feld aus 188 Spielern zum zweitägigen Opening-Event im Casino Salzburg. Spannung pur war auch bei den nachfolgenden Turnieren Pot Limit Omaha und No Limit Hold‘em Progressive Knockout garantiert.

Sieg ging nach Deutschland

Für ihn hat es sich ausgezahlt: Peter Haiböck nach seinem Triumph beim CAPT Main Event.

Foto: Pokerfirma

hochgeladen von Gertraud Kleemayr

Finale und Höhepunkt war das dreitägige No Limit Hold’em Main Event. Mit rekordverdächtigen 318 Main Event Entries wurde ein Preisgeld in der Höhe von 159.000 Euro ausgespielt. 48 Teilnehmer kamen schließlich in die Preisgeldränge, wobei auf den Sieger 30.420 Euro warteten. Letzten Endes ging der Sieg in einem spannenden Finale nach Deutschland: Peter Haiböck konnte sich nach einem Deal über 20.890 Euro freuen.

Poker Fans unter sich

Es war aber nicht nur das Main Event, das im Casino Salzburg während der gesamten Veranstaltung für volle Tische sorgte. Auch kleine Turniere zu kleineren Buy-ins bewirkten, dass sich eine bunte Poker Community von erfahrenen Profis und ambitionierten Amateuren wieder bestens aufgehoben fühlte – etwa beim No Limit Hold’em Turbo Turnier und natürlich auch an den Cash Game Tischen.

Nächstes Poker Highlight im Casino Salzburg: Von 9. bis 12. Juni 2022 gastieren erstmals die Bounty Hunter Days powered by pokertrip.de im Schloss Klessheim.

