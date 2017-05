KABARETT IN KOPPL AM FREI. 5. MAI - Kirchenwirt Koppl

Angelika Niedetzky kommt mit ihrem neuen Kabarettprogramm "GEGENSCHUSS" am Freitag dem 5. Mai 20 Uhr zum Kirchenwirt Koppl. Wenn Ihr wieder einmal herzlich und unbeschwert lachen wollt, dann lasst Euch das nicht entgehen. Niedetzky nimmt sich selbst und so manche Zeiterscheinung aufs Korn und bringt es mit gewohnter Power auf die Bühne.



Karten gibt es im Vorverkauf um € 20,-- bei der Raiba Koppl (KInder und Jugendliche halber Preis)



Eine Veranstaltung des Vereins KIK - Kultur in Koppl