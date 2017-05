Brauhaus Gusswerk in Hof feiert zehnjähriges Jubiläum

04.05.2017, 11:16 Uhr

Samstag, 13. Mai, ab 15 Uhr:Happy Hour von 15 bis 16 Uhr, die Halbe um 2 EuroFeierlicher Festbieranstich "O`zapft wird" mit Prominenz um 17 UhrKinderprogramm von 15 bis 18 Uhr: Ponyreiten, Schminken und mehr.Live-Musik ab 20 Uhr: Alpengschroah sorgt auf der Bühne für StimmungSonntag, 14. Mai, von 10 bis 17 Uhr:Maibaumaufstellen, musikalisch umrahmt von der Trachtenmusikkapelle HofTrachtlertanz rund um den MaibaumFeierlicher Festbieranstich: O`zapft wird um 12 UhrMuttertagsüberraschung: Mamas erhalten eine kleine AufmerksamkeitKinderprogramm von 11 bis 14.30 Uhr: Ponyreiten, Schminken und mehr

An beiden Tagen:regionale SchmankerlBierspezialitäten: mehr als 35 Biersorten zum VerkostenSchießbude: genug Zielwasser hilft bestimmt!Schaubrauen: so entsteht unser Bier!Laufend Brauereiführungen: werfen Sie einen Blick in den Sudkessel!Heimbringer-Bus steht an beiden Tagen bereit!Beim Fest zu Gast sind die Brauereien Brew Age, die Klosterbrauerei Baumburg sowie die Kaffeerösterei Alt Wien.Das Brauhaus Gusswerk läutete in Österreich eine neue Braukultur ein und freut sich über zahlreiche internationale Auszeichnungen. Im Jahr 2007 eröffnete Reinhold Barta seine eigene Brauerei in Salzburg. "Meine Vision war, kreative, naturbelassene Biere zu brauen", erinnert sich der Bierbrauer. In dieser Zeit verzeichnete das Gusswerk eine Erfolgsgeschichte und feiert feierlich seinen 10. Geburtstag. Gusswerk zählt zu den wenigen Bio-Brauereien im Land und ist die einzige biodynamische Brauerei Österreichs gemäß der hohen Demeter-Standards. Kreativität und Innovation prägen auch die ausgefallen Bierkreationen wie "Das Schwarze Schaf", "Horny Betty", "Austrian Amber Ale" und "Nicobar I.P.A.".Bereits nach der Eröffnung im Jahr 2007 gewinnt Gusswerk den renommierten BEST of BIO Award gleich zweifach mit "Edelguss" und "Weizenguss".Mit vielen Biersorten setzte Barta kreative Impulse für die neue österreichische Biervielfalt und wird Vorreiter des "Craft-Bier". Im vergangenen Jahr folgte eine Medaillenparade bei BEST OF BIO mit "Beste Bio-Brauerei Europas" und jeweils erste Plätze für glutenfrei "Zum Wohl", "Weizenguss", "Austrian Amber Ale", "Das Schwarze Schaf" und "Die Schwarze Kuh".2017 krönte Gault Millaut Reini Barta zum "Braumeister des Jahres 2017". In der Begründung wird hervorgehoben, dass Barta die österreichische Bierszene nachhaltig geprägt hat mit viel Offenheit für Neues.